МЧС предупредило рязанцев о снегопаде и сильном ветре

Во вторник, 7 декабря, в Рязани и области ожидается снег и сильный ветер. Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Сегодня днём в регионе ожидаются осадки — снег, мокрый снег, дождь. Возможно налипание мокрого снега на деревья и провода.

Также синоптики ожидают местами гололёд, на дорогах — гололедицу.

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Дискомфорт рязанцам принесёт сильный ветер — местами его скорость порывами будет достигать 15 метров в секунду.

Снег ухудшает видимость на дорогах, увеличивая вероятность возникновения ДТП. Возможны обрывы электропроводов, падение различных конструкций.