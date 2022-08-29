МЧС: пожарные, оказавшиеся на «Урале» в самом центре лесного пожара, не пострадали

Видео было снято в Нижегородской области.

Командир пожарной части Никита Чемириский и трое его коллег патрулировали леса в районе деревни Дорогучи. Внезапно погода изменилась, вокруг всё покраснело. Водителю начали кричать: «Гони, гони, гони!»

За мат пожарные извинились, объяснив его крайне стрессовой ситуацией. Их «Урал», прошедший через огонь, как сообщили в МЧС, заглох в самый неподходящий момент.

Герои видеоролика поблагодарили всех, кто переживал за них.

О том, как удалось вырваться из огня, Никита Чемериский рассказал в беседе с РЕН ТВ.