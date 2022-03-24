МЧС объяснило появление пожарных машин в Дашково-Песочне

В четверг, 24 марта, жители Рязани заметили несколько пожарных машин в районе Дашково-Песочни. Сообщения об этом появились в социальных сетях.
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Пресс-служба регионального ГУ МЧС России успокоила: проходят учения, пожара нет.
В четверг, 24 марта, жители Рязани заметили несколько пожарных машин в районе Дашково-Песочни. Сообщения об этом появились в социальных сетях.
Пресс-служба регионального ГУ МЧС России успокоила: проходят учения, пожара нет.
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