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Четверг, 24 марта, 2022

МЧС объяснило появление пожарных машин в Дашково-Песочне

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МЧС объяснило появление пожарных машин в Дашково-Песочне

7info

В четверг, 24 марта, жители Рязани заметили несколько пожарных машин в районе Дашково-Песочни. Сообщения об этом появились в социальных сетях.

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Пресс-служба регионального ГУ МЧС России успокоила: проходят учения, пожара нет. 

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