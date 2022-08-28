МЧС: Авиагруппировка сбросила на горящие рязанские леса больше 24 тысяч тонн воды

Всего к тушению пожаров привлечено свыше 7400 человек и 2313 единиц техники.

В пресс-службе чрезвычайного ведомства по Рязанской области сообщили, что пожары тушат круглосуточно. Продолжается работа оперштаба комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Рязанской области.

17 воздушных судов выполнили больше 3200 сбросов общим объёмом около 24 тысяч тонн воды. Мониторинг ПДК вредных веществ в воздухе в Рязанской и Московской областях, а также в столице ведётся 77 стационарными и 4 подвижными постами круглые сутки.

Авиация, беспилотные летательные аппараты и наземные группировки ведут мониторинг лесопожарной обстановки. Их слаженные действия позволили не допустить распространения пожаров на населённые пункты.

Первый зампред начальника ГУ пожарной охраны МЧС Олег Гребенюк рассказал, что задачи, поставленные штабом, выполнены в полном объёме. Вопросы взаимодействия, применения сил и средств, а также перегруппировки личного состава и техники решаются своевременно.

Олег Гребенюк: «Спланирована дальнейшая работа, группировка продолжает функционировать. Сегодня авиация МЧС России активно будет проводить работы по проливке территории. Всего будет применяться 8 воздушных судов от МЧС России, из них 5 — самолёты»

Как отметил Олег Гребенюк, вертолёты работают точечно по самым сложным участкам. Он подчеркнул, что населённым пунктам пожары не угрожают.