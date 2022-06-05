McDonald’s в России вновь нанимает персонал

Объявления о наборе работников появились сегодня на московских сетевых ресторанах, – пишут «Известия». Такой плакат появился и на здании флагмана – ресторана на Пушкинской площади.

Сеть, как ожидается, заработает в течение двух месяцев. Об этом 3 июня заявил новый владелец Александр Говор. Сейчас уже 840 ресторанов готовы к перезапуску, – уточнил он. Первый ресторан планируется открыть в Москве 12 июня.

Новое имя McDonald’s в России разрабатывается с 23 мая. Буква М может сохраниться в названии, – сообщил источник издания. Материнская компания участвует в разработке проекта. Названия блюд и само меню концептуальных изменений не претерпят, – говорится в сообщении.

McDonald’s объявила о приостановке работы в России 14 марта. Это произошло на фоне российской спецоперации по защите Донбасса.