Материнский капитал появился в России 15 лет назад. Тогда его давали только на второго ребенка, потратить деньги можно было только на покупку жилья в ипотеку, образование детей, накопительную пенсию. Теперь размер госпомощи вырос более чем в два раза, основания для получения расширились, разрешенных способов израсходовать немалую сумму стало больше. О некоторых важных нюансах, , связанных с использованием маткапитала, мы и поговорим в этом небольшом обзоре.

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Кому и сколько?

Сейчас на материнский капитал имеют право:

— женщины, родившие или усыновившие второго или третьего ребенка с 1 января 2007 года;

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— женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года;

— отцы — единственные усыновители второго и третьего ребенка по решению суда после 1 января 2007 года;

— отцы, которые усыновили первого ребенка по решению суда после 1 января 2020 года.

В случае, если мама ребенка умерла, была лишена родительских прав, отец может вместо нее получить материнский капитал.

Теперь о конкретных суммах.

В 2022 году размер материнского капитала при рождении первенца составляет 524,5 тыс. руб. При рождении второго ребенка — 693,1 тыс. руб, при условии, если семья не получала маткапитал на первого ребенка, и 168,6 тыс. руб., если эта выплата была оформлена.

Долой формальности

В 2022 году индексация маткапитала пройдет не с 1 января, а на месяц позже — с 1 февраля. Но зато теперь выплату будут корректировать, исходя не из прогнозируемой инфляции, а из фактической.

С 2020 года действует беззаявительный порядок оформления маткапитала. Сейчас сертификат выдается без заявления: необходимая информация поступает в Пенсионный фонд автоматически из органов ЗАГС. Само уведомление о выдаче документа поступит в личный кабинет на портале госуслуг.

В 2021 году сократились сроки оформления сертификата. Теперь выдача сертификата производится в течение пяти рабочих дней (до этого — 15 дней). Заявки на распоряжение средствами маткапитала будут рассматриваться в течение десяти дней (до этого — 30 дней).

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Учеба, пенсия или…?

Щедрую выплату от государства можно потратить сразу несколькими способами.

Материнским капиталом можно оплатить обучение старшего ребенка в вузе или частный детский сад младшему. Главное, чтобы у образовательного учреждения была лицензия. Дошкольное образование разрешают оплачивать сразу, другие виды, когда второму ребенку исполнится три года.

Денежную помощь можно использовать для увеличения накопительной части пенсии. Этот способ подходит только для мамы или усыновительницы. Она может направить маткапитал на формирование своей пенсии, использовать так часть суммы. Пока пенсия не назначена, можно передумать и направить деньги на другие цели.

Маткапиталом можно оплачивать товары и услуги для реабилитации и интеграции инвалида из специального перечня, который устанавливает правительство.

Если второй ребенок родился или усыновлен с 2018 года, на него можно оформить ежемесячную выплату. С 2020 года она положена тем семьям, у которых средний доход на каждого меньше двух прожиточных минимумов трудоспособного населения по региону. Выплата составит прожиточный минимум на ребенка в месяц (в 2022 году это 11335 рублей в месяц) и будет приходить на карту маме. Тратить деньги можно куда угодно, отчитываться не надо. На третьего ребенка такой выплаты нет. Зато на второго за счет материнского капитала ее теперь назначают до трех лет, а заявление можно подать в регионе фактического проживания, независимо от прописки.

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Эффектный ответ на квартирный вопрос

Одним из самых популярных способов использования господдержки остается улучшение жилищных условий и оплата ипотеки.

По данным Минтруда, на эти цели тратили средства больше половины участников программы.

Обычно сертификат направляют на погашение основного долга жилищного кредита, рефинансирование или первоначальный взнос. В последнем случае лучше добавить собственные сбережения — так выше шансы получить одобрение. Банкиры хорошо понимают, чем больше человек вкладывает своих денег, тем меньше вероятность, что он откажется платить и захочет потерять квартиру.

Маткапитал можно использовать при участии в льготных программах —, сельской, семейной, военной ипотеках. Начиная с 2020 года подать заявление на самое востребованное направление программы — покупку или строительство жилья в ипотеку — стало возможным непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Сбором необходимых документов занимаются банки.

Сертификат можно потратить на реконструкцию и строительство загородного дома, в том числе с привлечением кредита. С 2020 года за счет этих средств семья может построить жилье не только на участке для индивидуального жилищного строительства, но и дом на садовом участке.

Потратить маткапитал на реконструкцию и строительство загородного жилья можно лишь при условии, что помещение имеет статус жилого дома, предназначено для постоянного проживания, а у владельца сертификата есть право собственности (пользования, владения, аренды) на землю и разрешение на строительство жилья (или уведомление о планируемом строительстве). Построить или реконструировать жилой дом на садовом участке с использованием маткапитала можно своими силами либо с привлечением строительной компании и заключением договора подряда.

Купить участок на материнский капитал нельзя. Также нельзя использовать маткапитал при покупке апартаментов».

Несколько важных «но»

Материнский капитал накладывает ряд ограничений, о которых необходимо знать перед использованием сертификата. Подать заявление на использование маткапитала можно по истечении трех лет со дня рождения ребенка. Использовать материнский капитал, не дожидаясь трехлетия ребенка, можно при условии покупки жилья или строительства дома с использованием кредитных средств.

Обязательное условие применения маткапитала при покупке жилья — наделение детей долями в приобретаемой недвижимости. Такие сделки проходят только с разрешения органов опеки и Пенсионного фонда, что усложняет процесс продажи квартиры на вторичном рынке. Например, нельзя решить вопрос с продажей через размещение денежных средств на счетах несовершеннолетних детей».

Сертификат не дадут, если:

У заявителя не было права на получение маткапитала. Например, если второй ребенок родился до 1 января 2007 года. Или первый — до 2020 года, а второго пока нет. У гражданина прекратилось право на получение маткапитала. Например, если мать лишили родительских прав в отношении ребенка, за которого положена господдержка. Заявитель предоставил недостоверные сведения. Например, информацию об очередности рождения, усыновления или о гражданстве ребенка, за которого положен материнский капитал. Если гражданин уже использовал материнский капитал.

Правда перечисленные ограничения не влияют на активность использования рязанцами материнского капитала. Только за 2021 год жители региона получили более 4 тысяч сертификатов.