Мать выжившей школьницы рассказала, почему она бросила подругу на растерзание

Мать выжившей школьницы в Вологде рассказала, что ее дочь двое суток скрывала правду об исчезновении девятилетней подруги, сообщает НТВ.

Инцидент произошел неделю назад на Долгом переулке в Вологде. По предварительной версии, 40-летняя Ульяна Ланская заманила двух девочек домой. Одной из них удалось покинуть ее жилище, а вторая стала жертвой убийства.

По словам родительницы, выжившая школьница боялась, что ее накажут за непослушание и беседы с незнакомцами. Злоумышленница была доброжелательна с детьми и предложила купить им «что-нибудь вкусное».

«Еще она им задавала вопросы: «Что вы будете делать, когда будете умирать? Что будут чувствовать ваши мамы, когда вы умрете?», – рассказала мать выжившей.

Девочка сильно испугалась, после чего ее отправили в магазин за растительным маслом. Вскоре школьница вернулась, но Ланская отругала ее, отдала рюкзак и заявила, что ее подруга никуда отсюда не уйдет. В итоге первой девочке удалось спастись.