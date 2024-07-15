Мать, возившая тело сына в чемодане по Перми, признала вину

Жительница Перми, которую обвиняют в убийстве девятилетнего сына, признала вину, пишет пресс-служба регионального управления СК.

Женщина рассказала о причастности к преступлению во время очередного допроса.

«Обвиняемая в убийстве своего 9-летнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении», – говорится в публикации.

В минувшую пятницу прохожий нашел на мусорке в Перми тело ребенка, спрятанное в чемодан. На трупе обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения.

Вскоре в Сети появилось видео, на котором 34-летняя мать погибшего катит чемодан с телом сына по городу, в субботу ее задержали. Сначала женщина отрицала вину.