Мать, возившая тело сына в чемодане по Перми, признала вину

Жительница Перми, которую обвиняют в убийстве девятилетнего сына, признала вину, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Женщина рассказала о причастности к преступлению во время очередного допроса.
В минувшую пятницу прохожий нашел на мусорке в Перми тело ребенка, спрятанное в чемодан. На трупе обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения.
Вскоре в Сети появилось видео, на котором 34-летняя мать погибшего катит чемодан с телом сына по городу, в субботу ее задержали. Сначала женщина отрицала вину.