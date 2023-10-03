Вторник, 3 октября, 2023
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Мать убитой бойцом ЧВК «Вагнер» девочки потребовала расстрела

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Жительница Липецка потребовала высшей меры наказания для своего мужа и бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Владимира Власова, которого подозревают в убийстве ее 4-летней дочери, пишет GOROD48.

Преступление произошло 1 октября в съемной квартире на улице Московской. Во время ссоры мужчина обвинил жену в пренебрежении к их дочерям-близнецам. Он утверждал, что женщина больше ценит дочь от другого брака. В итоге злоумышленник убил падчерицу ударом ноги в грудь.

«Все случилось на моих глазах. За то, что он сделал, он достоин высшей меры наказания. Я хочу, чтобы его расстреляли! Но у нас нет расстрела. Поэтому пожизненного заключения», – заявила женщина.

При этом на ее лице заметны синяки и раны. Липчанка считает, что трагедию спровоцировали водка и контузия мужчины.

Власова отправили в СИЗО на два месяца. Возбуждено уголовное дело, ему грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

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