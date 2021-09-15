Мать сажала детей на цепь, чтобы экономить на еде и посылать деньги зэку в СИЗО

Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Петербурга, которая обвиняется в истязании трех маленьких детей, пишет КП.

Сообщается, что женщина одна воспитывала восьмилетнего сына, а также шестилетнюю и полуторагодовалую дочек. Они жили в антисанитарии, почти без еды и на цепи в коридоре.

Однажды мальчик признался учителям в школе, что в последнее время обращается с ними, как с животными. Оказалось, что мать почти не работает, живя на детские пособия. При этом кормила на детские деньги она только себя одну.

«Мама избивала нас руками и деревянной палкой, когда ей что-то не нравилось», – признались дети.

Судя по е последним сообщениям подозреваемой в соцсетях, она ждала отца детей из СИЗО и тратила деньги, чтобы прокормить заключенного. Детей уже изъяли из семьи и поместили в больницу.