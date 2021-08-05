Мать ребенка, выброшенного из окна отцом, объяснила причины трагедии

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Следователи пообщались с матерью трехлетнего мальчика, которого выбросил c пятого этажа 24-летний отец в Москве, пишет МК.

Инцидент произошел 4 августа на улице Шумилова. Женщина пояснила, что скандалы в семье связаны с предстоящим разводом. Она хотела расстаться с мужем, который нигде не работал.

«Он руку поднимал на меня. Не работал и не хотел работать, а также выпивал», – пояснила мать ребенка.

Утверждается, что мужчина накануне принял «некое вещество». Женщина планирует воспитывать сына вместе со свекровью, которая хотела бы, чтобы невестку ограничили в правах, так как, по ее мнению, она не справляется с воспитанием внука.