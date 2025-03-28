Мать раскрыла жуткие детали исчезновения дочерей после дня рождения 29 лет назад

В Иркутской области продолжаются поиски двух сестер, пропавших 29 лет назад, их мать рассказала «КП» жуткие подробности исчезновения дочерей.
Две девочки 9 и 7 лет из небольшого поселка Улькан в далеком 1996 году отпросились у родителей на день рождения к подруге и не вернулись домой.
Жители села утверждали, что видели детей в разных местах: то под мостом, то у дороги. Однако их так и не нашли.
Некоторое время спустя на связь с родителями вышла женщина, которая сообщила, что видела девочек на железнодорожном вокзале в поселке Магистральный. Вскоре след детей пропал.
За долгие 29 лет поисков в деле сменилось 11 специалистов. Расследование по сей день ведут в передачах «Человек и закон» и «Жди меня». Пролить свет на ситуацию брались даже экстрасенсы. Одна из них рассказала, что девочки живы, но у них полная потеря памяти.
По одной из версий, детей похитили, по другой — они сбежали.