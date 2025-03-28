Мать раскрыла жуткие детали исчезновения дочерей после дня рождения 29 лет назад

В Иркутской области продолжаются поиски двух сестер, пропавших 29 лет назад, их мать рассказала « КП » жуткие подробности исчезновения дочерей.

Две девочки 9 и 7 лет из небольшого поселка Улькан в далеком 1996 году отпросились у родителей на день рождения к подруге и не вернулись домой.

«Вечером пошла за девочками, но мама именинницы сказала, что они не приходили, – подчеркнула их мать.

Жители села утверждали, что видели детей в разных местах: то под мостом, то у дороги. Однако их так и не нашли.

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Некоторое время спустя на связь с родителями вышла женщина, которая сообщила, что видела девочек на железнодорожном вокзале в поселке Магистральный. Вскоре след детей пропал.

За долгие 29 лет поисков в деле сменилось 11 специалистов. Расследование по сей день ведут в передачах «Человек и закон» и «Жди меня». Пролить свет на ситуацию брались даже экстрасенсы. Одна из них рассказала, что девочки живы, но у них полная потеря памяти.

По одной из версий, детей похитили, по другой — они сбежали.