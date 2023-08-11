Пятница, 11 августа, 2023
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Мать пыталась зарезать спящего сына

7info

В Ямало-Ненецком автономном округе жительница села Сеяха обвиняется в покушении на убийство сына (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, в июне 2023 года 46-летняя женщина, во время распития спиртного с 26-летним сыном, вступила в конфликт. Когда мужчина уснул, мать ударила сына кухонным ножом в грудь. Посчитав, что он умер, обвиняемая пошла к родственникам и рассказала об убийстве.

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Расследование уголовного дела продолжается.

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