Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой почти уверена, что её дочь стала жертвой мужа

Наталия Кошелева, мать пропавшей рязанки Елены Логуновой, почти убеждена в том, что дочь стала жертвой её мужа, Александра Логунова. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.
Кроме того, по мнению Наталии, мать и отец Александра могут являться соучастниками сокрытия следов преступления.
Женщина также поблагодарила детективов и волонтёров, которые с 9 октября разыскивают пропавшую рязанку.
Напомним, Елена Логунова исчезла 25 июля 2021 года. Уголовное дело по статье «Убийство» взято под контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.