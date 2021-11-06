Мать пропавшей рязанки Елены Логуновой почти уверена, что её дочь стала жертвой мужа

Наталия Кошелева, мать пропавшей рязанки Елены Логуновой, почти убеждена в том, что дочь стала жертвой её мужа, Александра Логунова. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

“Видя работу детектива Екатерины (которая ни копейки денег не взяла с меня) и полученную ею информацию, я все больше убеждаюсь в том, что Лена стала жертвой от рук ее мужа Александра Логунова”, — написала она.

Кроме того, по мнению Наталии, мать и отец Александра могут являться соучастниками сокрытия следов преступления.

Женщина также поблагодарила детективов и волонтёров, которые с 9 октября разыскивают пропавшую рязанку.

Напомним, Елена Логунова исчезла 25 июля 2021 года. Уголовное дело по статье «Убийство» взято под контроль председателем СК России Александром Бастрыкиным.