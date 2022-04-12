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Вторник, 12 апреля, 2022

Мать подростка, участвовавшего в конфликте с охранником рязанского ТЦ «Ёж», обратилась в прокуратуру

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Мать подростка, участвовавшего в конфликте с охранником рязанского ТЦ «Ёж», обратилась в прокуратуру

Александр Ильин
Кадр: Таня Соловьева

Мать 15-летнего подростка, который вступил в конфликт с охранником рязанского ТЦ «Ёж», обратилась с заявлением в прокуратуру, пишет «МК в Рязани». 

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По словам женщины, на её сына-инвалида набросился охранник, стал оскорблять, выгонять с этажа. Кроме того, мужчина повредил телефон подростка, который тот хотел использовать для вызова полиции и родителей. 

Как рассказала родитель, мальчик ходил в ТЦ на подработку — раздавать листовки. Охранник ошибочно принял его за участника компании, которая катались по этажу на самокатах. В ходе конфликта, по словам рязанки, сотрудник повредил молодому человеку ногу, спину, голову. 

В заявлении мать школьника просит прокуратуру провести проверку. 

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