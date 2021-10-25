Мать оставила четверых детей запертыми в квартире на несколько дней

В Иркутской области полицейские вызволили из запертой квартиры четверых детей в возрасте от года до 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

О запертых в квартире детях в полицию сообщила жительница посёлка Осиновка. Женщина рассказала, что видела, как одна из местных жительниц по спущенной детьми веревке передавала им продукты питания.

Приехавший на место наряд помог им выбраться из помещения через окно на третьем этаже. Для этого полицейским пришлось использовать раздвижную лестницу.

Семья состоит на профилактических учётах как неблагополучная. Несколько дней назад мать ушла в неизвестном направлении, оставив детей в квартире одних.

Следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Детей отправили в реабилитационный центр.