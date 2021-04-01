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Суббота, 3 апреля, 2021
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Мать известного блогера зарегистрировала бренд DAVA

Елена Лобанова

Мать известного блогера и певца Анаит Манукян зарегистрировала имя своего сына как бренд. Теперь под знаком DAVA будут выпускать одежду, ювелирные украшения и организовывать концерты. Об этом сообщает Mash. 

Так, по информации издания, мать блогера планирует выпускать часы, перстни, шорты, футболки и другие вещи. Кроме того, теперь Анаит Манукян сможет записывать треки, организовывать концерты, снимать клипы и создавать рекламные агентства. 

К тому же, как отмечает Mash, женщина планирует делать из драгоценного металла распятия.

Ранее Моргенштерн также зарегистрировал свой товарный знак. Рэпер планирует выпускать не менее интересные продукты.

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