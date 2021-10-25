Мать девочки из Вологды рассказала страшные подробности убийства дочери

В эфире телеканала НТВ появилась мать девятилетней девочки, которая стала жертвой жестокого убийства.

Инцидент произошел неделю назад на Долгом переулке в Вологде. По предварительной версии, 40-летняя Ульяна Ланская заманила жертву домой и лишила жизни.

Родительница погибшей хочет для предполагаемой убийцы ребенка самую строгую меру наказания. О гибели ребенка она узнала из социальных сетей. По ее словам, сначала злоумышленница ударила жертву по голове, после чего стало резать тело ножом.

«Я бы ее на костре сожгла, как ведьму», — заявила женщина.

Также мать ребенка удивило, что никто не услышал, как девочка кричала, когда ее убивали.