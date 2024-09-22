Мать детей, которые умерли после ужина пельменями, беременна

Жительница села Красная Сопка Красноярского края, чьи дети умерли после ужина пельменями и курицей, оказалась беременна, пишет SHOT.

По его данным, женщина находится на девятом месяце беременности и должна была родить пятого ребенка в ближайшее время. Ее доставили в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой помощи.

«Сейчас врачи борются за жизнь матери и будущего малыша», – говорится в публикации.

Как рассказали соседи, семья была приличной, недавно она переехала в дом, где произошла трагедия.

Следователи уточнили, что в нем нашли антибиотики для животных, пестициды для удобрений и отраву от насекомых.

По последним данным, из-за пищевого отравления погибли трое детей.