Мать держала дочь на привязи и ежедневно истязала под Ростовом

Возбуждено уголовное дело против 24-летней женщины и 23-летенго мужчины в Новошахтинске, которые обвиняются в ежедневном истязании восьмилетней дочери, сообщает РЕН ТВ.

Про издевательства стало известно, когда в гости к женщине пришла знакомая. На руках девочки были кровоподтеки. Выяснилось, что злоумышленники связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. При этом от голода девочка жевала одеяло.

По словам соседки родителей-извергов, у малышки не было игрушек и собственной кровати. Она постоянно плакала и кричала.

Сейчас родители девочки задержаны, их допрашивают.