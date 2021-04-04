6.7 C
Рязань
Воскресенье, 4 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Мать держала дочь на привязи и ежедневно истязала под Ростовом

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело против 24-летней женщины и 23-летенго мужчины в Новошахтинске, которые обвиняются в ежедневном истязании восьмилетней дочери, сообщает РЕН ТВ.

Про издевательства стало известно, когда в гости к женщине пришла знакомая. На руках девочки были кровоподтеки. Выяснилось, что злоумышленники связывали ребенку руки и ноги веревками и колготками. При этом от голода девочка жевала одеяло.

По словам соседки родителей-извергов, у малышки не было игрушек и собственной кровати. Она постоянно плакала и кричала.

Сейчас родители девочки задержаны, их допрашивают.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru