Массовое ДТП с грузовиками и легковушками произошло на трассе М-5 «Урал»

Поздно вечером во вторник, 1 октября, на трассе М-5 «Урал» в Московской области произошло массовое ДТП с участием двух грузовиков и трёх легковушек. Подробности аварии, из-за которой некоторые жители Рязани, возвращавшиеся из Москвы, смогли попасть домой с большой задержкой, сообщает сайт Regions.ru.

По данным СМИ, автомобили получили серьёзные повреждения, один грузовик завалился на проезжую часть. После столкновения на дорогу вылилось топливо.

На место происшествия выезжали сотрудники Луховицкой специальной пожарно-спасательной части №229 ГКУ МО «Мособлпожспас», скорая помощь, полицейские и госавтоинспекторы.

Пострадали два человека — девушка 19 лет и 65-летний мужчина. Оба от госпитализации отказались.

Из-за аварии на федеральной трассе образовалась гигантская пробка, движение в обе стороны пришлось организовывать по полосе в направлении Москвы. В этой пробке стояли и рязанцы.