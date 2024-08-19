Массовое ДТП на трассе Москва-Астрахань: один человек погиб, один пострадал

17 августа около 16:20 на 312-м километре автодороги Москва-Астрахань в Ряжском районе произошло серьезное ДТП с участием нескольких автомобилей. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительной информации, 46-летний водитель из Тамбовской области, управляя автомобилем «Опель Астра», столкнулся с «Ладой Грантой», за рулем которой находился 31-летний житель Республики Дагестан. После удара «Лада Гранта» по инерции столкнулась с грузовиком «Рено» и автомобилем «Грейт Вол».

Водитель «Лады Гранты» скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель автомобиля «Грейт Вол» получил травмы, мужчине потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.