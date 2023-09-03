Воскресенье, 3 сентября, 2023
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Массовая потасовка произошла в концовке матча ЦСКА — «Зенит»

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В концовке матча ЦСКА — «Зенит» на поле произошла массовая потасовка. Видео публикует телеграм-канал «Матч Премьер».

Потасовка началась после падения в штрафной гостей защитника армейцев Милана Гаича. Судья встречи Павел Кукуян не стал показывать красных карточек участникам.

Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 1:1. В дебюте форвард ЦСКА Антон Заболотный воспользовался ошибкой вратаря гостей Михаила Кержакова, забив мяч практически с линии ворот. Отыграться «Зенит» сумел на 88-й минуте благодаря точному удару Дугласа Сантоса.

Экс-игрок ЦСКА Марио Фернандес впервые вышел на поле против бывшего клуба в футболке «Зенита».

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