В концовке матча ЦСКА — «Зенит» на поле произошла массовая потасовка. Видео публикует телеграм-канал «Матч Премьер».

Потасовка началась после падения в штрафной гостей защитника армейцев Милана Гаича. Судья встречи Павел Кукуян не стал показывать красных карточек участникам.

Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 1:1. В дебюте форвард ЦСКА Антон Заболотный воспользовался ошибкой вратаря гостей Михаила Кержакова, забив мяч практически с линии ворот. Отыграться «Зенит» сумел на 88-й минуте благодаря точному удару Дугласа Сантоса.

Экс-игрок ЦСКА Марио Фернандес впервые вышел на поле против бывшего клуба в футболке «Зенита».