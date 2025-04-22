Масштабное отключение воды ждет рязанцев 23 апреля. Об этом сообщает администрация города.
В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:00 до 18:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:
- ул. Белинского, дома №3-27, №12-32;
- ул. Боголюбова, дома №3-107, №4-102;
- ул. Макаренко, д. 1 (ОГБОУ Рязанская школа-интернат), дома №3-7, дома №4-46 корп.1;
- проезд Белинского, дома №3-17, №4-12;
- ул. Тургенева, дома №1-25, №10-30;
- ул. Новая, дома 25, 27, 27а.
Будет снижена подача холодной воды по адресам:
- ул. Горького, д. 1 (ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения города Рязань»), 1 (ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Семья»), 1 (ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области»), 1 (МКУ «Техобеспечение»), 1 (Рязанская областная Дума), 1 (Управление Гостехнадзора Рязанской области), 2, 10 (МБУДО ДШИ №1), 11, 14 (ГАУ «Редакция областной газеты «Рязанские ведомости»), 16, 18, 18 корп.1, 19, 20 (МБДОУ «Детский сад №111»), 22;
- ул. Есенина, д. 37/2, 41, 43, 45, 45 корп.1, 47/24, 57 (МБОУ «Школа №43»), 59/12, 61/13, 63, 67, 69, 71;
- ул. Колхозная, д. 1/3, 1/3 (НО «Рязанский ипотечный фонд»), 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 корп.1, 12, 14, 14 корп.1, 16, 20;
- ул. Маяковского, д. 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корп.1, 5, 7, 8, 8/1, 9, 9 корп. 1 (ГКУ РО «Центр градостроительного развития Рязанской области»), 10, 11;
- ул. Новая, д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 51в (Рязанский завод металлокерамических приборов), 53б (ОГБУДО «ДЭБЦ»), 110;
- проезд Машиностроителей, д. 2/6, 3, 4, 5, 6 корп.1, 7, 8, 9, 10, 11/9, 12, 14/7;
- Театральная площадь, д. 4;
- ул. Урицкого, д. 1/9, 2а (ОГБУ ДПО «РИРО»), 3, 3 корп. 1 (МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Рязани»), 5, 7, 7 корп. 1 (ГБУ РО «ГКБ №11»), 9, 11/61;
- ул. Циолковского, д. 1/7, 2/6, 3, 4, 4 корп.1, 6, 6 корп.1, 6 корп.2, 6 корп.3, 7, 9, 10, 10 (ГБУ РО «ГДП №2»), 11, 12 (ГАУК «Рязанский музыкальный театр»).