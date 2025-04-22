Масштабное отключение воды ждет рязанцев 23 апреля. Об этом сообщает администрация города.

В связи с ремонтными работами на водопроводе с 09:00 до 18:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

ул. Белинского, дома №3-27, №12-32;

ул. Боголюбова, дома №3-107, №4-102;

ул. Макаренко, д. 1 (ОГБОУ Рязанская школа-интернат), дома №3-7, дома №4-46 корп.1;

проезд Белинского, дома №3-17, №4-12;

ул. Тургенева, дома №1-25, №10-30;

ул. Новая, дома 25, 27, 27а.

Будет снижена подача холодной воды по адресам: