Масленицу в Рязани 6 марта отпраздную на девяти площадках

25 февраля в мэрии Рязани состоялось совещание по вопросу предстоящего празднования Масленицы. В этом году праздник пройдёт на нескольких локациях.

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Торжества начнутся 28 февраля и завершатся 6 марта, главный день гуляний – 6 марта. На 9 площадках (ЦПКиО, Лесопарк, парк имени Гагарина, сквер у Дворца молодёжи, сквер имени Александрова, сквер имени Чумаковой, сквер имени Петрова, площадки в школ искусств 2 и 3) пройдут праздничные мероприятия. Сжигание чучела проведут на четырёх площадках, кроме сквера имени Александрова, сквера имени Петрова (Дом Художника), Дворца молодёжи, сквера Чумаковой и ДШИ №2).

Основная торжественная локация – Центральный парк культуры и отдыха. С 14 и 18.00 там будут проводиться народные гуляния, игры, забавы и анимация для детей.

Площадку в районе Зеленого театра оформят в виде Масленичной деревни. Там появятся тематические фигуры из сена, фотозоны и торговые объекты. С 14.00 будут работать торговые ряды, где можно попробовать блины, шашлыки, напитки, приобрести продукцию народно-художественных промыслов, товары ручного творчества и ручной работы. Места размещения торговых рядов – входные группы со стороны улиц Пушкина, Братиславской, в районе Зелёного театра.

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Все мероприятия пройдут с соблюдением коронавирусных ограничений.