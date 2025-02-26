Масленица в рязанском ТРЦ «Марко Молл»: весело, вкусно и с размахом

Весна в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани начинается щедрым, шумным и вкусным праздником — широкой Масленицей.

С давних времён этот праздник на Руси отмечали широко и гостеприимно. В «Марко Молл» не стали нарушать традиции и подготовили яркую семейную программу с угощениями и русскими масленичными забавами. Участникам предстоит проверить свою меткость в метании валенков, боулинге с гигантскими «матрёшками» и в суперточном масленичном дартсе. Атмосферу праздника в галереях центра будут создавать ростовые куклы и ходулисты, а за музыкальное сопровождение отвечают творческие коллективы и только с живой музыкой.

В меню масленичных угощений «Марко Молл»: блины, ароматный чай из самовара и сладкие лакомства от коробейника. А самые творческие гости смогут приобрести полезный навык на праздничном мастер-классе.

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Сохранить частичку праздника можно, сделав атмосферные фото в специальной фотозоне.

1 марта, «Марко Молл», «Ух ты! Масленица!», начало — 14:30, центральная площадка (ближайший вход № 2).

Вход — свободный. Возрастное ограничение: 0+.