«Машина — в мясо»: под Ярославлем авто превратилось в груду металла после загадочного ДТП

Вечером в воскресенье, 25 сентября на трассе М-8 под Ярославлем произошла авария, в результате которой один из авто превратился в груду металла, пишет 76.RU.

По словам очевидцев, остается загадкой, как именно столкнулись иномарка «Хендай-Туксон» и грузовик «Мерседес».

«Непонятно, сколько людей на переднем сиденье, водитель не двигается, скорее всего, погиб», – рассказала фотокорреспондент Алена Косточкина.

Свидетели случившегося говорят, что остатки автомобиля стоят на обочине, при этом рядом на этом участке нет видимых преград. В результате ДТП есть погибшие.