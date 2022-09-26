Понедельник, 26 сентября, 2022
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«Машина — в мясо»: под Ярославлем авто превратилось в груду металла после загадочного ДТП

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Вечером в воскресенье, 25 сентября на трассе М-8 под Ярославлем произошла авария, в результате которой один из авто превратился в груду металла, пишет 76.RU.

По словам очевидцев, остается загадкой, как именно столкнулись иномарка «Хендай-Туксон» и грузовик «Мерседес».

«Непонятно, сколько людей на переднем сиденье, водитель не двигается, скорее всего, погиб», – рассказала фотокорреспондент Алена Косточкина.

Свидетели случившегося говорят, что остатки автомобиля стоят на обочине, при этом рядом на этом участке нет видимых преград. В результате ДТП есть погибшие.

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