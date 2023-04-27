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Четверг, 27 апреля, 2023

Mash: ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове

ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС в городе Курчатове, сообщает телеграм-канал Mash.

Атака успехом не увенчалась — сработала российская система ПВО.

По информации источника, атаку отбили около 11 часов вечера 26 апреля. В это же время на территории Брянской области сработал сигнал тревоги.

По неподтверждённой пока информации, атака произведена при помощи беспилотников, летевших на малой высоте. БПЛА запустили из Сумской области Украины.

Все воздушные объекты обнаружили и сбили. Разрушений и пострадавших на земле нет.

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