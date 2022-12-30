Mash: перед Крымским мостом выросла многокилометровая пробка

Перед Крымским мостом выросла многокилометровая пробка? сообщает утром 30 декабря телеграм-канал Mash.

Подписчики рассказали журналистам, что причиной медленного движения машин стала проверка безопасности каждого автомобиля. По выделенной полосе быстро пропускают военную технику и автобусы. Остальные машины проезжают не более 500 метров за пару часов.

Так будет минимум до 21 января, пока на полуострове не смягчат меры безопасности, отмечает Mash.