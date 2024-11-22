Мария Захарова: Зеленский «накаркал» тестирование «Орешника»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на критику президента Украины Владимира Зеленского в адрес Верховной Рады, которая приостановила свою работу из-за угрозы ракетных обстрелов правительственного квартала Киева.

Захарова, комментируя высказывание украинского президента, иронично отметила, что у депутатов отсутствует «волшебный порошок бесстрашия», который мог бы уберечь их от страха перед возможными обстрелами с использованием «Орешника».

Позже Захарова добавила, что президент России Владимир Путин сообщил о тестировании нескольких систем, аналогичных «Орешнику». В контексте этого заявления она напомнила, что Зеленский, бывший министр обороны Украины Алексей Резников и другие представители киевского руководства не раз предлагали использовать украинскую территорию для испытаний новых вооружений, «накаркав» угрозу.