На Украине усиливаются политические репрессии против несогласных в наихудших традициях тоталитарных режимов.

Киев собирается сделать нормой практику массовых реквизиций украинских предприятий у граждан, которые произвольным решением властей будут признаны симпатизирующими России. Какое там право, демократия, либерализм?

Продолжается политика насильственной украинизации и гонений на все русское.

19 июня Верховная Рада поддержала законопроекты, фактически запрещающие исполнение русской музыки на улицах украинских городов, в концертных залах, на стадионах, на радио и телевидении.

Запрещены к ввозу на Украину книги, газеты и журналы из России и Белоруссии. Русскоязычных авторов убирают из курса всемирной литературы.

Уроженка Одессы Анна Ахматова писала: «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, и мы защитим тебя, русская речь, великое русское слово».