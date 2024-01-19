Мари Краймбрери прокомментировала свою личную жизнь в шоу «Конфетка» на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Популярная певица заняла кресло одного из членов жюри в новом выпуске проекта

В субботу на ТНТ выходит новый выпуск музыкального шоу «Конфетка», в котором малоизвестные песни малоизвестных авторов перепевают звезды, которых знает вся страна. Зрители в студии и члены жюри оценивают номера и оригиналы участников и выбирают победителя, который получает 300 тысяч рублей. В новом выпуске к постоянному члену жюри проекта Тимуру Родригезу присоединятся певицы Мари Краймбрери и Zivert.

Выпуск начнется с откровений Мари Краймбрери. Так, отвечая на вопрос ведущих об автомобильных предпочтениях, певица раскрыла секрет своей личной жизни.

«Моя любимая машина та, на которой я езжу, семиместная. Скажем так, семейная. Я просто сейчас конкретно занимаюсь вопросом поиска семьи под автомобиль!», — отшутилась Мари Краймбрери. Но, как все знают, в каждой шутке есть лишь доля шутки, особенно на фоне слухов о воссоединении певицы и ее экс-возлюбленного Давида Манукяна.

В новом выпуске «Конфетки» зрители увидят пять участников, двое из которых придут семьями. Среди претендентов на победу окажутся мама с дочерью и бабушка с внучкой. За переделки оригиналов возьмутся мега популярные звезды российского шоу-бизнеса, а весь выпуск получится невероятно стильным и модным в музыкальном плане.