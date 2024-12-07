Малков: Рязанскую область за несколько лет можно сделать эталоном по здравоохранению

В Рязанской области создаются комфортные условия для работы медицинских специалистов. Об этом на встрече со студентами Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова заявил губернатор Павел Малков.

Он подчеркнул, что медуниверситет является настоящей гордостью региона и входит в число ведущих вузов страны благодаря высокому уровню подготовки и сильной научной базе. Власти региона активно поддерживают его развитие. Выпускники университета востребованы в местных медицинских учреждениях, особенно в районных клиниках. Губернатор выразил уверенность, что многие студенты останутся работать в Рязанской области после завершения учёбы, ведь здесь для них создаются максимально комфортные условия.

Малков отметил, что региональные власти укрепляют социальную инфраструктуру, благоустраивают территории и делают особый акцент на улучшении системы здравоохранения. Он признался, что эта сфера — его личный приоритет:

«Мы перестраиваем работу практически во всех направлениях. Видно, что ситуация улучшается, и нам не стыдно за наши достижения. Я уверен, что за несколько лет Рязанская область может стать примером для других регионов по уровню здравоохранения. У нас для этого есть всё: национальный проект „Здравоохранение“, сильная команда и перспективный медицинский вуз. Работы впереди ещё много, но мы движемся последовательно», — отметил губернатор.

Во время встречи студенты задали Павлу Малкову вопросы, связанные с поддержкой молодёжи, развитием медицины, физкультуры и спорта, а также участием в культурных и волонтёрских проектах. Особый интерес вызвало обсуждение дальнейшего развития пешеходного маршрута «Рязань пешеходная». Молодые люди также поделились своими достижениями и рассказали о текущих проектах, над которыми работают.