Малков: Рязанский регион готов к реализации любых проектов, обеспечивающих технологический суверенитет

Об этом сказал Губернатор Павел Малков 16 марта на пленарном заседании XVII Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Москве с участием Президента Российской Федерации В.В. Путина.
Губернатор Павел Малков представил на пленарном заседании ключевые направления улучшения делового климата Рязанской области в целях обеспечения технологического суверенитета страны. По словам главы региона, у региона есть много преимуществ. Среди них широкие возможности в подготовке кадров для самых разных направлений экономики и соцсферы. Но успешность работы по привлечению инвесторов во многом зависит от скорости принятия решений, она пока низкая.
Павел Малков сообщил, что индустриальный парк «Рязанский» практически сформирован, там уже реализуются 15 инвестпроектов на сумму более 31 млрд рублей. Развитию технологической инфраструктуры будет способствовать ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», который создается в Рязани при поддержке Правительства РФ. Уже подписано 14 первых соглашений, еще 36 – в проработке. Губернатор отметил, что регион планирует развивать еще одну перспективную территорию в моногороде Новомичуринск.
Губернатор добавил, что всего сейчас в инвестпортфеле региона 95 проектов на сумму более 270 млрд рублей с созданием более 20 тысяч рабочих мест.
Павел Малков отметил, что в условиях санкций адресно усилена поддержка инвесторов с акцентом на импортозамещение и отметил важность господдержки для бизнеса.
Президент РСПП Александр Шохин отметил, что с приходом Павла Малкова на должность главы региона в Рязанской области серьезно активизированы все процессы. Он пожелал Губернатору удачи, подчеркнув позитивную динамику освоения рязанским бизнесом действующих механизмов поддержки, а также активность включения региона в реализацию новых.
Съезд РСПП проходит по итогам традиционных форумов Недель российского бизнеса, в рамках которых формируется консолидированная позиция бизнеса и власти. От Правительства Рязанской области в съезде принимают участие заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram