Вторник, 31 января, 2023
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Малков призвал не допустить вербовку молодёжи в террористические организации

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Павел Малков, фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал не допустить вербовку молодёжи в террористические, экстремистские и неонацистские организации. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии региона, прошедшем во вторник, 31 января.

— Надо объяснять, какие у террористов и экстремистов настоящие цели и задачи, — цитирует главу региона пресс-служба правительства. — Прививать правильные ценности, учить распознавать манипуляции. Наша задача — не допустить вербовку людей, предотвратить любые чрезвычайные происшествия.

Малков также отметил необходимость быстро выявлять и блокировать сайты с противоправными материалами, в том числе дискредитирующими Вооружённые силы России.

Также во время заседания участники встречи обсудили безопасность железнодорожных объектов. Кроме того, шла речь о мониторинге политических и социально-экономических процессов в стране.

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