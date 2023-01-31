Малков призвал не допустить вербовку молодёжи в террористические организации

Губернатор Рязанской области Павел Малков призвал не допустить вербовку молодёжи в террористические, экстремистские и неонацистские организации. Об этом шла речь на заседании антитеррористической комиссии региона, прошедшем во вторник, 31 января.
Малков также отметил необходимость быстро выявлять и блокировать сайты с противоправными материалами, в том числе дискредитирующими Вооружённые силы России.
Также во время заседания участники встречи обсудили безопасность железнодорожных объектов. Кроме того, шла речь о мониторинге политических и социально-экономических процессов в стране.
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