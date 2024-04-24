Среда, 24 апреля, 2024

Малков объяснил, почему в Рязани не могут запустить троллейбусный маршрут №2

Автор: 7info7

Опубликовано

Троллейбусный маршрут №2 в Рязани планируют запустить, но пока сделать это не получается. В ходе прямого эфира в среду, 24 апреля, губернатор Павел Малков рассказал о причинах.

По его словам, дело в нехватке водителей. Кадровый вопрос в МУП УРТ стоит по-прежнему остро. Чтобы решить его, водителям поднимают зарплату. Иногородним соискателям предоставляют служебное жильё.

Вместе с тем глава региона заверил, что в новой транспортной модели возобновление работы троллейбусного маршрута №2 предусмотрено.

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