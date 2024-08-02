Малков: История Рязанской области неразрывно связана с крылатой пехотой

С Днём воздушно-десантных войск!

История Рязанской области неразрывно связана с крылатой пехотой. В Рязанском училище ВДВ воспитано множество поколений достойных защитников Отечества. В том числе 137-й гвардейский парашютно-десантный рязанский полк во все времена с честью выполнял свой воинский долг. Героизм, мужество и отвага – это то, что всегда отличало десантников.

В зоне СВО десантники проявляют несгибаемую силу воли и духа, взаимовыручку, мастерское владение современной техникой и тактикой боя. Мы гордимся каждым.

Поздравляю с праздником всех гвардейцев-десантников, ветеранов и всё большое десантное братство. Вас поддерживает Рязанская область и вся Россия!