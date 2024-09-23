Малков анонсировал изменения в работе рязанских штрафстоянок

В Рязанской области появятся дополнительные требования к работе штрафстоянок. Их анонсировал в ходе заседания регионального правительства 23 сентября глава региона Павел Малков.

Новый законопроект подразумевает установку видеонаблюдения, ночного освещения, а также вывесок с указанием контактов на штрафстоянках. Губернатор обратил внимание, что многие водители продолжают парковать автомобили на газонах и тротуарах. Это он назвал неуважением к закону и людям.

— Чтобы водители не парковались в неположенных местах, надо добиться того, чтобы эвакуация работала как часы. А у водителей должна быть возможность забрать автомобиль со штрафстоянки в любое время, — заявил Малков.

По его словам, нововведения будут направлены на снижение количества спорных ситуаций в отношении сохранности личного транспорта рязанцев и на повышение качества оказываемых услуг.