Понедельник, 23 сентября, 2024

Малков анонсировал изменения в работе рязанских штрафстоянок

Автор: Валерия Мединская

Опубликовано

Изображение от Freepik

В Рязанской области появятся дополнительные требования к работе штрафстоянок. Их анонсировал в ходе заседания регионального правительства 23 сентября глава региона Павел Малков.

Новый законопроект подразумевает установку видеонаблюдения, ночного освещения, а также вывесок с указанием контактов на штрафстоянках. Губернатор обратил внимание, что многие водители продолжают парковать автомобили на газонах и тротуарах. Это он назвал неуважением к закону и людям.

— Чтобы водители не парковались в неположенных местах, надо добиться того, чтобы эвакуация работала как часы. А у водителей должна быть возможность забрать автомобиль со штрафстоянки в любое время, — заявил Малков.

По его словам, нововведения будут направлены на снижение количества спорных ситуаций в отношении сохранности личного транспорта рязанцев и на повышение качества оказываемых услуг.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанская область продлевает «налоговые каникулы» для новичков в бизнесе

За неделю в Рязанской области потушили 114 пожаров

Прекращено уголовное дело в отношении «рыбновского стрелка» Глебова

Рязанская полиция проверяет байкеров-трюкачей, которые устроили «шоу» у ТРЦ «Премьер»

В четырех районах Рязанской области ликвидировали очаги дикорастущей конопли

В Рязани благоустроят территорию около Борисо-Глебского собора

В Штабе общественной поддержки ЕР в Рязани пройдет День Александро-Невского района

В Рязанской области зацвели деревья

Евгений Гришковец представил Рязани свой «Порядок слов» и анонсировал новый спектакль

Рязанская полиция массово останавливает тонированные автомобили

На улице Каширина в Рязани из окна выпал мужчина

Сергей Еремин проверил ход капитального ремонта в домах Рязани