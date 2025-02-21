Макрон рассказал, что скажет Трампу о Путине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен призвать главу Белого дома Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении президента России Владимира Путина. Об этом сообщает France 24.

«Я собираюсь сказать ему: “Вы не можете быть слабым с президентом Путиным. Это не то, кто вы есть, это не ваша отличительная черта, это не в ваших интересах”», — подчеркнул Макрон.

Французский лидер также отметил, что не планирует отправлять войска на Украину в ближайшее время, но Франция рассматривает возможность предоставления гарантий безопасности Киеву после возможного соглашения о прекращении огня с Россией. Ранее Макрон неоднократно высказывался о возможности отправки военных, но затем фактически опровергал свои заявления, отмечает РИА Новости.

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Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Макрон посетит Вашингтон 24 февраля. На следующий день в американской столице ожидают визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера.