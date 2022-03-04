Макаров: Сегодня особо важна обратная связь с людьми, предприятиями, регионами

Сегодня особо важна обратная связь с людьми, предприятиями, регионами. Об этом заявил Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.
Депутатами были внесены изменения в ряд законопроектов. В числе поправок – кредитные каникулы для граждан, малого и среднего бизнеса. Предусматривает возможность до 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору с требованием изменить условия обслуживания потребительского или ипотечного кредита.
Кроме того, внедряются механизмы для дополнительной индексации пенсий, упрощена схема закупок лекарств для медорганизаций. Также законопроекты обеспечивают поддержку стройиндустрии. Вводится мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год. В соответствии с поправками предприниматели смогут осуществлять деятельность без продления лицензий, прохождения оценки по бессрочным лицензиям и квалификационных экзаменов. Объявляется новый этап амнистии капитала и упрощается порядок предоставления государственных и муниципальных услуг.
По его словам, корректировка законов направлена на поддержку экономики и населения в условиях санкций.
Он уточнил, что колоссальный опыт, полученный в разгар пандемии, доказал свою эффективность и вновь востребован. Выработаны механизмы, которые позволяют быстро и гибко реагировать на изменение условий и оперативно оказывать поддержку именно там, где она требуется в первую очередь.
Представляя на пленарном заседании Госдумы РФ законопроекты, подготовленные бюджетным Комитетом, парламентарий отметил, что документы создают возможности своевременно определять проблемы и принимать меры для их скорейшего решения, то есть являются инструментом оперативного реагирования.
Он добавил, что от субъектов РФ поступают конструктивные инициативы, среди которых расширение полномочий в части управления финансами. Предложения также войдут в профильные законопроекты.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил значимость принятых законов.