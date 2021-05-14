Макаров поручил построить ФАП в селе Федякино к 1 сентября 2021 года

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Депутат от Рязанской области Андрей Макаров поручил построить ФАП в селе Федякино раньше срока. Соответствующее заявление он сделал во время публичного отчета в пятницу, 14 мая.

Андрей Макаров рассказал, что в 2019 году в регионе построили 14 фельдшерско-акушерских пунктов, а в 2020 — еще 4.

Депутат рассказал, что планы по строительству ФАПа в селе Федякино Рыбновского района были давно.

— С этим возникли трудности из-за «есенинской зоны». Из-за ограничений в застройке мы не смогли возвести там пункт, поэтому пришлось искать другой проект, — поведал Макаров.

Депутат Госдумы спросил у министра здравоохранения Рязанской области Андрея Прилуцкого, когда планируется возведение пункта. Министр пообещал закончить строительство в ноябре 2021 года.

В свою очередь Андрей Макаров поручил выполнить все обещания к 1 сентября 2021 года. Он сказал, что лично приедет к населенный пункт и удостоверится в наличии ФАПа.