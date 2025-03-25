Майское тепло придет в Рязань на этой неделе, начался вегетационный период

Температурные условия в Рязани во второй половине текущей недели должны привести к началу вегетационного периода – устойчивому превышению среднесуточными температурами порогового значения +5°С, причем не только в воздухе, но и в почве до глубины не менее 20 см, что важно для корневого питания растений. Об этом сообщает руководитель лаборатории геохимии и ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов.

В апреле и в мае ожидаются перерывы вегетации в ходе похолоданий, но они будут в целом непродолжительными, и с четверга 27 марта средний температурный фон будет выше +5°С вплоть до осени.

Началом вегетационного периода мог бы стать понедельник 24 марта, когда в условиях господства теплой периферии малооблачного антициклона с южным ветром дневная температура поднялась почти до +11°С. Но из-за холодной ночи среднесуточная температура составила всего +3,7°С, а в ночь на вторник 25 марта антициклон отступит к востоку, унеся теплые воздушные массы с собой.

«Однако этот антициклон до выходных будет находиться неподалеку, на Южном Урале и в Казахстане, оказывая косвенное влияние на нашу погоду, а в субботу, 29 марта, – уже в новом качестве – вернется и принесет майское потепление. Но перед этим, со вторника по пятницу включительно, по западной периферии отступившего антициклона через Центр России с юго-запада на северо-восток будут смещаться европейские циклоны с облаками и осадками», – прогнозирует ученый. Реклама

Первый из них, скандинавско-балтийский и самый холодный, прошел во вторник 25 марта: он принесет похолодание до +4°С днем и 0…+2°С ночью и мокрый снег с дождем. Такое похолодание сильно притормозит вегетацию тех растений, что уже откликнулись на мартовское тепло, например сирень, тюльпаны и другие. Вторник, 25 марта, был самый холодный, дождливый, облачный и ветренный день текущей недели. В среду, 26 марта, на пару градусов теплее, возможны слабые осадки в тылу уходящего циклона.

В четверг-пятницу, 27 и 28 марта, придут более теплые циклонические массы из Европы, вероятность слабых осадков сохранится, но облаков станет несколько меньше и потеплеет до 10-12°С днем и 3-4°С ночью. Тем самым, начиная с 27 марта среднесуточные температуры окажутся стабильно выше +5°С.

Но наиболее благоприятные для весеннего развития растений условия ожидаются 30-31 марта после возвращения теплого антициклона, покинувшего нас в понедельник. Он вернется уже в субботу 29 марта и увеличит дневную температуру до +13°С, но ночные просядут до 0-2°С из-за снижения облачности.

Начиная с воскресенья, 30 марта, начнется закачка среднеазиатских воздушных масс, и ночью при переменной облачности потеплеет до 6-8°С, а днем до 15-18°С. Это будет настоящее майское тепло, которое самым благотворным образом скажется на растениях и обеспечит активную вегетацию. Но оно не будет слишком продолжительным: в первых числах апреля ожидается снижение температур на 3-4°С, однако они в любом случае пока останутся выше порога вегетации в +5°С.

Таким образом, вегетационный период в этом году опережает многолетние сроки примерно на 3 недели и наступает на неделю раньше прошлогодней даты.