В Рязанской области мужчина застрелил пять человек

В населенном пункте Елатьма Касимовского района мужчина застрелил пять человек в подъезде своего дома. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Инцидент произошел около 22.00 в субботу, 4 апреля. По версии следствия, находясь на балконе своей квартиры, мужчина 1988 года рождения сделал замечание молодым людям на улице, которые громко разговаривали под его окнами.

В результате словесного конфликта мужчина вышел в подъезд с зарегистрированным охотничьим ружьем и расстрелял четырех молодых людей и девушку. Все они погибли на месте от полученных ранений.

Известно, что стрелок был задержан и доставлен к следователю. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство двух или более лиц». В настоящее время следователи устанавливают полную картину происшествия. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.