Магнитные бури ожидаются 10–12 августа

В период с 10 по 12 августа на Земле ожидаются магнитные бури. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии.

В период с 10 по 12 августа 2024 года ожидаются магнитные бури, которые могут повлиять на состояние здоровья и работу электроники. На 10 и 11 августа прогнозируются магнитные бури класса G2, что означает умеренную активность, которая может вызвать нарушения в работе энергосистем и спровоцировать слабые полярные сияния в средних широтах.

Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием солнечного ветра и магнитосферы. Эти явления могут иметь несколько негативных последствий:

Воздействие на здоровье:

У некоторых людей магнитные бури могут вызывать головные боли, усталость, раздражительность и нарушения сна. Особенно это касается метеочувствительных людей, пожилых и тех, у кого есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Исследования показывают, что во время магнитных бурь может увеличиваться риск сердечных приступов и инсультов​.

Нарушения в работе электроники и систем связи:

Магнитные бури могут вызывать сбои в работе спутниковой связи, навигационных систем (GPS) и радиосвязи. Это может привести к проблемам в авиации, морском транспорте и в повседневной жизни, затрудняя навигацию и связь.

Влияние на энергосистемы:

Сильные магнитные бури могут повлиять на работу энергосистем, вызывая перенапряжения в электрических сетях, что иногда приводит к отключениям электроэнергии. Это может быть особенно опасно в высоких широтах, где интенсивность бурь выше​.

Воздействие на космические аппараты:

Магнитные бури могут повредить спутники и другие космические аппараты, влияя на их работу и даже выводя их из строя. Это связано с тем, что буря может вызвать накопление статического электричества на поверхностях аппаратов, что может привести к короткому замыканию и другим техническим проблемам.