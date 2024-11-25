Пропавшего рязанца Кудрявцева ищут с помощью магов и экстрасенсов

Родственники 27-летнего жителя Рязани Владислава Кудрявцева пытаются найти его с помощью потусторонних сил. Соответствующий пост размещен в телеграм-канале «Эзотерика. Поиск пропавших и потерявшихся людей».

Родные пропавшего сообщили, что 7 ноября он вышел из дома и не вернулся, сейчас находится в официальном розыске. В посте они спросили, найдётся ли рязанец и когда, где может сейчас находиться, заранее уточнив, что он не на СВО.

Участники телеграм-канала оставили комментарии к записи. Они пишут (прим. ред. — орфография и пунктуация сохранены): «к сожалению не увидала мужчину в живых, виден алкоголь», «нет в живых погиб, криминал, ножевое идёт частный сектор, алкоголь был, имя Дмитрий идёт», «тут что то с деньгами связано. Идёт алкоголь, компания людей, а потом тишина».

Родственники поинтересовались у комментаторов, найдётся ли тело. Ответа на вопрос так и не получили.