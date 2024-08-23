«М5 Молл» в Рязани завершит лето с яркой программой развлечений

Августовская неделя в «М5 Молл» будет по-июльски жаркой. Лето продолжается с танцами, селфи в ярких декорациях и с новыми айфонами — это программа-минимум на предстоящие семь дней.

27 августа в «М5 Молл» — танцевальный фест Solo Summer Party.

На танцполе центра ждут гостей, предпочитающих индивидуальный стиль в танце. Иными словами, чем ярче и зажигательнее движения, харизма и обаяние участника, тем выше шанс получить хороший приз от «М5 Молл». Фестивальных номинаций будет несколько: соло для новичков и профи, а также выступление танцевальных пар. Призовой фонд фестиваля — 20.000 рублей.

Начало фестиваля в 14:00.

Сделать интригующие селфи для своих страничек в соцсетях можно на новых выставках «М5 Молл» —

в «Доме великана» (0+), «Кунсткамере» (6+), а также среди экспонатов, филигранно передающих облик легенд кино и мультфильмов, — на выставке «Мультяшки и восковые фигуры» (0+).

Выставки работают в «М5 Молл» до 29 сентября. Время работы с 11:00 до 20:00.

Помещение напротив ресторана «Сковорода». Вход платный.

31 августа в «М5 Молл» – любимая всеми маленькими гостями центра детская суббота. В этот раз в ее афише — «Звонок для учителя! Челлендж-пати с Уинсдэй».

Участникам предстоит пройти 6 увлекательных баттлов со смешными названиями: «Нащупай», «Очки-перевертыши», «Тараканьи бега» и другие. Завершится праздник дискотекой. Антураж мероприятию, который поставит финальную точку летним каникулам, придаст воздушное крио-шоу.

Время проведения: с 14:30 до 16:00. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

31 августа откроется главная летняя интрига: станут известны имена трёх участников самой популярной летней акции «М5 Молл» — «Лето подарков». Главные призы — три iPhone 15 — уже ждут своих обладателей.

Итоги «Лета подарков» будут подведены в 14:30.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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