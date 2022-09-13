«М5 Молл»: в кино по «Пушкинской карте» и громкие премьеры сентября

Культовую советскую киноленту «Покровские ворота» теперь можно увидеть на большом экране кинокомплекса «Пять звезд». Картину, снятую Михаилом Казаковым по пьесе Зорина с участием талантливых актеров, в свое время разобрали на цитаты.

Для школьников фильм доступен по «Пушкинской карте». Помимо классики отечественного кино, по ней в эти дни можно посетить несколько интересных разножанровых фильмов: в афише «Пяти звезд» в ТРЦ «М5 Молл» представлены захватывающие приключения, комедии, семейные фильмы, а также мультфильмы, герои которых говорят голосами Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Алексея Воробьева.

Мировой кинематограф представлен в сентябре несколькими знаковыми кинолентами. Французская мелодрама «С любовью и яростью» режиссера Клер Дени уже имеет весомый знак отличия: фильм стал обладателем приза «Серебряный Медведь» за лучшую режиссуру 72-го Берлинского кинофестиваля в 2022 году, также картина была номинирована на «Золотого Медведя» как лучший фильм. В главных ролях оскароносная Жюльет Бинош и Венсан Линдон. Оценить французский шарм и авторскую эстетику теперь могут и гости молловского кинокомплекса.

Также в прокате «Пяти звезд» идет американо-австралийское фэнтези Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» — экранизация рассказа Антонии Байетт «Джинн в бутылке из стекла „соловьиный глаз“» с участием Идриса Эльбы и Тильды Суинтон. Расписание