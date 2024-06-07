Пятница, 7 июня, 2024

«М5 Молл»: три iPhone 15 — главные призы акции «Лето подарков»

Автор: 7info

Опубликовано

Лето в «М5 Молл» — это не просто жаркое время года, это возможность провести время с удовольствием и пользой. Именно сейчас в ТРЦ проходит акция «Лето подарков». Главные призы — три iPhone 15.

У каждого участника летней акции «М5 Молл» есть шанс выиграть предмет своих мечтаний.

Для этого нужно совершить всего три действия:

•купить товары в магазинах ТРЦ «М5 Молл» на сумму более 5000 рублей;

•зарегистрировать чек на стойке информации, заполнив анкету участника;

•получить купон и опустить его в барабан на стойке информации.

Три участника «Лета подарков» унесут с собой iPhone 15.

Итоги «Лета подарков» будут подведены 31 августа в 14:30.

Подробности об условиях акции можно узнать по ссылке.

Более подробно о мероприятиях и событиях «М5 Молл» можно узнать на официальных страничках ТРЦ в социальных сетях: «ВКонтакте» и Telegram.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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