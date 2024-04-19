«М5 Молл» приглашает рязанцев в путешествие по русским сказкам и на цирковое шоу

Пресс-служба рязанского ТРЦ «М5 Молл» опубликовала афишу мероприятий на предстоящие выходные. Маленьких гостей приглашают отправиться в удивительное путешествие по русским сказкам и окунуться в атмосферу цирка.

20 апреля, в субботу, в галереях ТРЦ будет проложен необычный маршрут с остановками, на которых участников будут ждать командные задания, основанные на русских сказках. Есть смысл вспомнить в семейном кругу самые известные сказочные истории, основательно подготовившись к квесту. А пройти маршрут детям помогу известные сказочные персонажи.

Старт «Сказочного квеста» в 14:30 от атриума у магазина «Котофей». Возрастное ограничение: 0+. Участие в квесте – бесплатно.

21 апреля, в воскресенье, «М5 Молл» приглашает на увлекательное мероприятие для взрослых и детей – «Магию цирка». Атриум ТРЦ на несколько часов превратится в настоящую цирковую арену. «Третий» звонок на представление прозвучит в 15:00. В цирковой афише: выступления воздушных гимнастов, иллюзионистов, шоу мыльных пузырей, сладкая вата и необычный цирковой театр.

Шоу «Магия цирка»: с 15:00 до 18:00, импровизированная арена – в атриуме у магазина «Котофей». Возрастное ограничение: 0+. Вход СВОБОДНЫЙ.

Реклама: Филиал Компании с ограниченной ответственностью «РЯЗАНЬ ШОППИНГ МОЛЛ ЛИМИТЕД», ИНН: 9909235800

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