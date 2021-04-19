Любимов призывает рязанцев выбрать территории для благоустройства

С сегодняшнего дня в Рязанской области, как и в других регионах России, начала работу горячая линия по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Выбрать объекты благоустройства можно на единой Всероссийской платформе по голосованию. Цель проекта максимально упросить участие граждан в жизни своих населенных пунктах и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.
Горячая линия будет работать по 30 мая в круглосуточном режиме. По единому бесплатному номеру 8 (800) 600-20-13 можно задать вопросы о работе платформы, проведении голосования, возможностях и форматах внесения личного вклада в развитие своего города.
По всем возникающим вопросам электронного рейтингового голосования, в том числе за разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем городе жители Рязанской области также могут обратиться на региональную горячую линию: 8 (4912) 55-96-45 с пн по пт с 9.00 до 18.00.
Кроме того, получить информацию об объектах, по которым проводится голосование, о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» можно в региональном волонтерском штабе, который будет работать в Рязанской области на протяжении голосования.