Любимов призывает рязанцев выбрать территории для благоустройства

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С сегодняшнего дня в Рязанской области, как и в других регионах России, начала работу горячая линия по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Голосование пройдёт с 26 апреля по 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Ровно неделя остается до того момента, когда на единой общероссийской платформе жители 12 муниципальных образований нашего региона будут выбирать объекты благоустройства на 2022 год. Призываю всех активно включиться в голосование. Сами граждане определят проекты, которые мы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будем реализовывать для них и вместе с ними, — отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Выбрать объекты благоустройства можно на единой Всероссийской платформе по голосованию. Цель проекта максимально упросить участие граждан в жизни своих населенных пунктах и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.

Горячая линия будет работать по 30 мая в круглосуточном режиме. По единому бесплатному номеру 8 (800) 600-20-13 можно задать вопросы о работе платформы, проведении голосования, возможностях и форматах внесения личного вклада в развитие своего города.

По всем возникающим вопросам электронного рейтингового голосования, в том числе за разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем городе жители Рязанской области также могут обратиться на региональную горячую линию: 8 (4912) 55-96-45 с пн по пт с 9.00 до 18.00.

Кроме того, получить информацию об объектах, по которым проводится голосование, о федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» можно в региональном волонтерском штабе, который будет работать в Рязанской области на протяжении голосования.